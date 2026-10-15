Росія атакувала Рівне, частина району залишилась без світла

Унаслідок атаки на Рівне 15 жовтня частина міста та Рівненського району залишилася без електропостачання. Енергетики працюють над відновленням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля.
Скільки споживачів залишилися без світла і коли його повернуть, в ОВА не уточнили.
У Рівному світло повернули. Як повідомив Олександр Коваль, Здолбунів, Дядьковичі та Шпаків залишаються частково знеструмленими, бо пошкоджена лінія електропередач.
Удари по енергетиці Росія продовжує попри так зване "енергетичне перемир'я", оголошене президентом США Дональдом Трампом.
Напередодні окупанти масовано атакували енергооб'єкти України балістикою та дронами. Президент Володимир Зеленський назвав цей удар безпрецедентною неповагою Москви до США.
За його словами, Росія скористалася проблемами зі зв'язком Starlink і влаштувала одну з наймасштабніших атак на Україну.
У ніч на 14 жовтня Росія масовано атакувала захід України. Тоді в Рівному постраждав житловий сектор, троє людей дістали поранення.
Тієї ж ночі ворожий дрон влучив у нафтобазу в Луцьку, пожежу там гасили до світанку. У Тернополі реактивний безпілотник поцілив в адміністративну будівлю. На Хмельниччині горіли підприємства, приватні будинки та АЗС, за добу в області поранень зазнали шестеро людей.