RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине

Россия атаковала Ровно, часть района осталась без света

06:16 15.10.2026 Чт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: после атаки РФ часть Ровно и района осталась без света (Getty Images)

В результате атаки на Ровно 15 октября часть города и Ровенского района осталась без электроснабжения. Энергетики работают над восстановлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Ровенской областной военной администрации Александра Коваля.

Сколько потребителей осталось без света и когда его вернут, в ОВА не уточнили.

Обновлено 6:30

В Ровно свет вернули. Как сообщил Александр Коваль, Здолбунов, Дядьковичи и Скворцов остаются частично обесточенными, так как повреждена линия электропередач.

Удары по энергетике Россия продолжает, несмотря на так называемое "энергетическое перемирие", объявленное президентом США Дональдом Трампом.

Накануне кафиры массированно атаковали энергообъекты Украины баллистикой и дронами. Президент Владимир Зеленский назвал этот удар беспрецедентным неуважением Москвы к США.

По его словам, Россия воспользовалась проблемами со связью Starlink и устроила одну из самых масштабных атак на Украину.

В ночь на 14 октября Россия массированно атаковала мероприятие Украины. Тогда в Ровно пострадал жилищный сектор, три человека получили ранения.

В ту же ночь вражеский дрон попал в нефтебазу в Луцке, пожар там тушили до рассвета. В Тернополе реактивный беспилотник попал в административное здание. В Хмельницкой области горели предприятия, частные дома и АЗС, за сутки в области ранений получили шесть человек.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
РовноЭнергетическое перемириеВойна в Украине