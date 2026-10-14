Під ударами АЗС, нафтобаза, залізниця: що відомо про наслідки атак по заходу України

Росія всю ніч била по заходу України. Унаслідок атак є суттєві пошкодження та руйнування.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про наслідки ударів ворога.

Тернопільська область

Тернопільщину атакував реактивний безпілотник. О 23:44 у Тернополі було влучання в одну з адміністративних будівель, повідомив начальник ОВА Тарас Пастух.

Чи є постраждалі, наразі з'ясовують.

Луцьк

У Луцьку внаслідок влучання ворожого дрона спалахнула пожежа на території нафтобази. Це сталося близько другої години ночі.

Рятувальники ліквідували пожежу о 4:38, повідомив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.

“Закликаю лучан під час повітряної тривоги перебувати в укриттях і не нехтувати правилами безпеки”, - додав Разумовський.

Хмельниччина

Ворог атакує Хмельниччину з вечора 13 жовтня, повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За його словами, працювали сили ППО, є збиття.

Через атаку виникли пожежі на територіях підприємств у Хмельницькому та Шепетівському районах. На місці працювали рятувальники. Інформація про загиблих і травмованих не надходила.

“Триває неспокійна доба на Хмельниччині. Російські безпілотники безперервно атакують область”, - написав Тюрін о 23:28.

Через падіння уламків загорілася автозаправна станція в Хмельницькому районі. Двоє людей отримали легкі поранення.

Загалом за добу в області вже шестеро травмованих, усі з легкими пораненнями. Також пошкоджені паркан приватного домогосподарства та металевий контейнер на території одного з підприємств.

О 00:21 Тюрін повідомив про пожежу в житловому будинку в обласному центрі. Даних про постраждалих не надходило.

У ДСНС уточнили: в одному з мікрорайонів Хмельницького уламки дронів спричинили пожежі у двох приватних будинках. Через повторні обстріли рятувальникам неодноразово доводилося залишати місця роботи.

Рятувальники й далі гасять пожежу на одному з підприємств Хмельницького району. Там працюють 80 рятувальників і 22 одиниці техніки.

“У повітряному просторі України досі перебуває значна кількість ворожих безпілотників. Прошу не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях”, - закликав Тюрін.

Рівне

"Ще одна атака на Рівне. Уражений житловий сектор. Наразі відомо про трьох поранених", - написав Олександр Коваль, начальник ОВА.

Удари по залізниці

Росія всю ніч била по залізниці. Наслідки є у п'яти областях України.

Фото: наслідки ударів по залізниці в Україні (facebook.com/oleksandr.pertsovskyi)



"Ворог завдав ударів по локомотивних та вагонних депо, ремонтних підприємствах, вокзалах і станціях на Харківщині, Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Тернопільщині", - повідомляє Олександр Перцовський, голова правління УЗ.



"Завдяки завчасним заходам безпеки та евакуації серед залізничників і пасажирів немає постраждалих та загиблих. Фахівці вже ліквідовують суттєві матеріальні наслідки та відновлюють рух поїздів", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, ввечері 13 жовтня Росія вдарила по Києву, і ракета влучила у багатоповерхівку в Деснянському районі.

За даними міського голови Києва Віталія Кличка, загинула одна людина, 21 людина постраждала, серед них восьмирічна дитина.

Як повідомляло РБК-Україна, основною ціллю російських балістичних ракет стала ТЕЦ-4 в Києві.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери вдруге поспіль не попередили про пуски, тому ракети виявили лише на підльоті до міста.