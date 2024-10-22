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Росія атакувала ракетами Запоріжжя: є загиблі і поранені

Фото: наслідки російського удару по Запоріжжю (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Вадим Ребрина

Впродовж минулої доби окупанти завдали 303 удари по 9 населених пунктах Запорізької області. Троє людей загинули, 19 дістали поранення, серед них 8-річна дівчинка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Запорізької ОВА Івана Федорова.

Ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю. Також війська РФ здійснили 17 авіаційних ударів по Малій Токмачці.

170 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Малинівку, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку та Левадне.

4 обстріли з РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку.

111 артобстрілів завдано по території  Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Надійшло 77 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

В ніч проти 22 жовтня Росія як завжди атакувала Україну ударними дронами і ракетами. Під час повітряної атаки у Сумах пролунали вибухи. Є влучання у житлові будинки, також є загиблі.

Вранці 20 жовтня російські війська вдарили по енергооб'єкту у Сумській області. Понад 100 населених пунктів залишилися без світла.

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ЗапоріжжяВійна Росії проти України