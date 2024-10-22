Россия атаковала ракетами Запорожье: есть погибшие и раненые

В ночь на 22 октября Россия как всегда атаковала Украину ударными дронами и ракетами. Во время воздушной атаки в Сумах раздались взрывы. Есть попадания в жилые дома, также есть погибшие.

Утром 20 октября российские войска ударили по энергообъекту в Сумской области. Более 100 населенных пунктов остались без света.

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