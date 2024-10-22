Росія атакувала ракетами Запоріжжя: є загиблі і поранені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Запорізької ОВА Івана Федорова .

Ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю. Також війська РФ здійснили 17 авіаційних ударів по Малій Токмачці.

В ніч проти 22 жовтня Росія як завжди атакувала Україну ударними дронами і ракетами. Під час повітряної атаки у Сумах пролунали вибухи. Є влучання у житлові будинки, також є загиблі.

Вранці 20 жовтня російські війська вдарили по енергооб'єкту у Сумській області. Понад 100 населених пунктів залишилися без світла.

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