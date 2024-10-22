Россия атаковала ракетами Запорожье: есть погибшие и раненые
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 303 удара по 9 населенным пунктам Запорожской области. Три человека погибли, 19 получили ранения, среди них 8-летняя девочка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Враг нанес ракетный удар по Запорожью. Также войска РФ совершили 17 авиационных ударов по Малой Токмачке.
170 БпЛА разной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Малиновку, Новоандреевку, Новоданиловку, Работино, Малую Токмачку и Левадное.
4 обстрела из РСЗО накрыли Работино и Малую Токмачку.
111 артобстрелов нанесены по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.
Поступило 77 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
В ночь на 22 октября Россия как всегда атаковала Украину ударными дронами и ракетами. Во время воздушной атаки в Сумах раздались взрывы. Есть попадания в жилые дома, также есть погибшие.
Утром 20 октября российские войска ударили по энергообъекту в Сумской области. Более 100 населенных пунктов остались без света.
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