Россия атаковала ракетами Запорожье: есть погибшие и раненые

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 303 удара по 9 населенным пунктам Запорожской области. Три человека погибли, 19 получили ранения, среди них 8-летняя девочка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова .

Враг нанес ракетный удар по Запорожью. Также войска РФ совершили 17 авиационных ударов по Малой Токмачке.

В ночь на 22 октября Россия как всегда атаковала Украину ударными дронами и ракетами. Во время воздушной атаки в Сумах раздались взрывы. Есть попадания в жилые дома, также есть погибшие.

Утром 20 октября российские войска ударили по энергообъекту в Сумской области. Более 100 населенных пунктов остались без света.

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