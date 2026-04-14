Росія атакувала ракетами та "Шахедами", є влучання: деталі нічного удару

В ніч на 14 квітня російські окупанти запустили по Україні 4 ракети та 129 дронів, з яких близько 90 були "Шахедами". ППО знешкодила ракету і 114 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Як зазначається, атака розпочалася ще о 18:00 13 квітня.
Противник застосував чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 із тимчасово окупованої території Донецької області, а також 129 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотники інших типів.
Запуски дронів здійснювалися з напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, що в РФ, ТОТ Донецьк, Чауда - ТОТ АР Крим. Близько 90 із запущених дронів - "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряна оборона збила або подавила керовану авіаційну ракету та 114 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.
У Повітряни силах додали, що внаслідок атаки зафіксовано влучання 12 ударних дронів на 8 локаціях, а також падіння уламків у п'ятьох місцях.
Інформація щодо трьох ворожих ракет уточнюється.
При цьому повітряний російський напад триває, в українському небі перебувають кілька безпілотників.
Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти влаштували масовану атаку "Шахедами" на південь Одеської області.
Влучання ворога призвели до пошкодження цивільного судна під прапором Панами, а також причалу та баржі в порту Ізмаїла.
Також зруйновано будівлю СТО з подальшою пожежею. Знищено два пасажирські автобуси та сім легкових автомобілів.
Вже вранці російські "Шахеди" атакували Кривий Ріг - у місті пошкоджено інфраструктуру та спалахнула пожежа.
За даними місцевої влади, попередньо обійшлося без постраждалих, на місце направлено всі оперативні служби.