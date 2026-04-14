Россия атаковала ракетами и "Шахедами", есть попадания: детали ночного удара

Как отмечается, атака началась еще в 18:00 13 апреля.

Противник применил четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 с временно оккупированной территории Донецкой области, а также 129 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов.

Запуски дронов осуществлялись по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, что в РФ, ТОТ Донецк, Чауда - ТОТ АР Крым. Около 90 из запущенных дронов - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, противовоздушная оборонасбила или подавила управляемую авиационную ракету и 114 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны.

В Воздушные силах добавили, что в результате атаки зафиксировано попадание 12 ударных дронов на 8 локациях, а также падение обломков в пяти местах.

Информация о трех вражеских ракетах уточняется.

При этом воздушное российское нападение продолжается, в украинском небе находятся несколько беспилотников.