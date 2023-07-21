Россия атаковала ракетами "Оникс" Одесскую область, - Игнат
Российские оккупанты днем 21 июля атаковали Одесскую область противокорабельными ракетами "Оникс". Враг выпустил до 4 ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрий Игната в эфире телемарафона.
"Что касается "Ониксов". Уже видим третью атаку "Ониксов". Таким образом, по предварительной информации, с 10 часов и по состоянию на сейчас противник применил до 4 ракет П-800 "Оникс" по Одесской области где-то южнее областного центра", - сказал он.
Игнат добавил, что ракеты "Оникс" сложно сбить имеющимися средствами противовоздушной обороны, поскольку они летят низко и быстро. По его словам, украинские военные используют средства радиоэлектронной борьбы, чтобы влиять на "Ониксы".
"С ракетами бороться - это такое дело. Нужно бороться с носителями, с выпускающими их", - подчеркнул спикер.
Ракетная атака
Напомним, сегодня днем в северных, центральных, восточных и южных областях Украины была объявлена воздушная тревога. Командование Воздушных сил ВСУ предупредило о возможных запусках ракет, в частности, "Ониксов" в направлении Одесской области.
Местные жители в соцсетях сообщали о взрывах в Одесской области. предполагалось, что сработала ПВО.
Также оккупанты ударили ракетами по Черниговской области, поврежден дом культуры.
Детальнее о последствиях очередной ракетной атаки России - читайте в материале РБК-Украина.
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