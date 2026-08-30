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Росія атакувала балістикою та дронами, є прильоти: як ППО відбила нічний удар

08:53 30.08.2026 Нд
1 хв
Скільки ворожих цілей вдалося збити?
aimg Тетяна Степанова
Росія атакувала балістикою та дронами, є прильоти: як ППО відбила нічний удар Ілюстративне фото: сили ППО збили 125 ворожих дронів (Getty Images)
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У ніч на 30 серпня Росія атакувала Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" та 130 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є прильоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської обл., а також 130 ударними безпілотниками типу Shahed (більшість - реактивні), Гербера, S8000 "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 125 ворожих дронів на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.

Нагадаємо, росіяни у суботу ввечері 29 серпня та в ніч на 30 серпня вчергове намагалися атакувати Київ реактивними дронами. Внаслідок ворожого обстрілу у місті зафіксовані пожежі одразу у кількох районах, є постраждалі.

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