Росія атакувала балістикою та дронами, є прильоти: як ППО відбила нічний удар

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У ніч на 30 серпня Росія атакувала Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" та 130 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є прильоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської обл., а також 130 ударними безпілотниками типу Shahed (більшість - реактивні), Гербера, S8000 "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим. За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 125 ворожих дронів на півночі, півдні, сході та центрі країни. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.