Россия атаковала продуктовые склады в Одесской области, есть раненые

Россия ночью 30 августа атаковала Одесскую область. В результате удара загорелись складские помещения, где хранились продукты питания. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram начальника Одесского ОВА Олега Кипера.

Спасатели работали на месте и ликвидировали возгорание. По данным ГСЧС Украины, огонь охватил площадь около 3000 квадратных метров.

Под ударом оказались складские помещения, где хранились продукты питания для населения. После атаки там возник масштабный пожар.

"К сожалению, по меньшей мере три человека пострадали в результате вражеского удара по Одесщине", - сообщил Кипер.

По словам главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в результате вражеской атаки пострадали по меньшей мере три человека.

Напомним, ночью 30 августа российские войска снова атаковали Киев ударными дронами. В результате обстрелов в нескольких районах столицы возникли пожары: горели жилой дом, складские и административные помещения, а также зеленая зона.

В общей сложности этой ночью российские войска атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 130 ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили или подавили 125 дронов, однако зафиксировали попадание на 13 локациях.