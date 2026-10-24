UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні

Росія атакувала підприємство поблизу Харкова, спалахнула пожежа

21:45 24.10.2026 Сб
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: РФ атакувала підприємство під Харковом (t.me/dsns_telegram)

Внаслідок удару реактивним безпілотником по Безлюдівській громаді на Харківщині загорілося складище приватного підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Ворог атакував громаду ввечері 24 жовтня.

Під удар потрапила складська будівля приватного підприємства, через що спалахнула пожежа.

До ліквідації наслідків російського удару залучено підрозділи ДСНС та місцеву пожежну команду.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, увечері 24 жовтня російські окупаційні війська завдали удару по торговому центру в Харкові.

За словами міського голови Ігоря Терехова, ворожий приліт зафіксували в Основʼянському районі міста.

Крім того, того ж дня росіяни вгатили ракетою по Лозовій.

Внаслідок влучання у складську будівлю спалахнула пожежа, одна людина загинула, ще троє зазнали поранень.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ХарківВійна в УкраїніРосійська ФедераціяАтака дронів