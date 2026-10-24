Росія атакувала підприємство поблизу Харкова, спалахнула пожежа

Нагадаємо, увечері 24 жовтня російські окупаційні війська завдали удару по торговому центру в Харкові.

За словами міського голови Ігоря Терехова, ворожий приліт зафіксували в Основʼянському районі міста.

Крім того, того ж дня росіяни вгатили ракетою по Лозовій.

Внаслідок влучання у складську будівлю спалахнула пожежа, одна людина загинула, ще троє зазнали поранень.