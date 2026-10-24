Росіяни вгатили ракетою по складах у Лозовій на Харківщині, є загиблий

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, ракета влучила у складську будівлю. Після удару там спалахнула пожежа, а екстрені служби почали ліквідовувати наслідки атаки.

Внаслідок обстрілу постраждали двоє чоловіків віком 26 і 43 роки. Обох госпіталізували.

Ще один чоловік, якому було 45 років, помер від важких травм. Медики боролися за його життя, однак врятувати його не вдалося.

Крім того, допомога лікарів знадобилася 37-річній жінці. У неї діагностували гостру реакцію на стрес, їй надають необхідну медичну допомогу.

Екстрені служби продовжують працювати на місці влучання та ліквідовувати наслідки російського удару.