Россия атаковала предприятие вблизи Харькова, вспыхнул пожар

Напомним, вечером 24 октября российские оккупационные войска нанесли удар по торговому центру в Харькове.

По словам городского головы Игоря Терехова, вражеский прилет был зафиксирован в Основянском районе города.

Кроме того, в тот же день россияне устроили ракетой по Лозовой.

В результате попадания в складское здание вспыхнул пожар, один человек погиб, еще трое получили ранения.