Россия атаковала предприятие вблизи Харькова, вспыхнул пожар

В результате удара реактивным беспилотником по Безлюдовской общине на Харьковщине загорелось складище частного предприятия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Враг атаковал общину вечером 24 октября.
Под удар попало складское здание частного предприятия, из-за чего вспыхнул пожар.
К ликвидации последствий российского удара были привлечены подразделения ГСЧС и местная пожарная команда.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Напомним, вечером 24 октября российские оккупационные войска нанесли удар по торговому центру в Харькове.
По словам городского головы Игоря Терехова, вражеский прилет был зафиксирован в Основянском районе города.
Кроме того, в тот же день россияне устроили ракетой по Лозовой.
В результате попадания в складское здание вспыхнул пожар, один человек погиб, еще трое получили ранения.