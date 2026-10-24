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Россия атаковала предприятие вблизи Харькова, вспыхнул пожар

21:45 24.10.2026 Сб
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: РФ атаковала предприятие под Харьковом (t.me/dsns_telegram)

В результате удара реактивным беспилотником по Безлюдовской общине на Харьковщине загорелось складище частного предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Враг атаковал общину вечером 24 октября.

Под удар попало складское здание частного предприятия, из-за чего вспыхнул пожар.

К ликвидации последствий российского удара были привлечены подразделения ГСЧС и местная пожарная команда.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Напомним, вечером 24 октября российские оккупационные войска нанесли удар по торговому центру в Харькове.

По словам городского головы Игоря Терехова, вражеский прилет был зафиксирован в Основянском районе города.

Кроме того, в тот же день россияне устроили ракетой по Лозовой.

В результате попадания в складское здание вспыхнул пожар, один человек погиб, еще трое получили ранения.

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