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Росія завдала удару по ТЦ у Харкові

19:23 24.10.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Росія завдала удару по ТЦ у Харкові Фото: Росіяни знову атакують ТЦ (Getty Images)
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Ввечері 24 жовтня російські загарбники здійснили атаку на торговий центр у Харкові.

Про це заявив мер міста Ігор Терехов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

За словами міського голови, приліт стався в Основʼянському районі.

"Ворог атакував торгівельний центр в Основʼянському районі", - написав Терехов.

Він також додав, що наслідки російської атаки наразі уточнюються.

З заявою також одразу виступив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Черговий ворожий "прильот" по Основʼянському району. Зʼясовуємо наслідки обстрілу", - йдеться в його заяві.

Як зазначив Синєгубов, наразі усі екстрені служби працюють в посиленому режимі.

Оновлено о 19:24

Росіяни завдали удару по Індустріальному району Харкова.

Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Оновлено о 19:36

За словами Терехова, по торговому центру в Основʼянському районі було два влучання - почалася пожежа.

"Наразі - без постраждалих, відвідувачі та персонал ТЦ були евакуйовані завчасно", - повідомив він.

Оновлено о 20:10

Як повідомив Синєгубов, 39-річний чоловік постраждав в Основʼянському районі.

Наразі лікарі надають йому всю необхідну допомогу.

Раніше РБК-Україна розповідало, що 30 вересня російські загарбники вдарили дроном по ТЦ у Харкові.

Також ми писали, що нещодавно ворог ударив КАБами одразу по двох районах міста.

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