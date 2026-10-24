Росія атакувала підприємство поблизу Харкова, спалахнула пожежа

Внаслідок удару реактивним безпілотником по Безлюдівській громаді на Харківщині загорілося складище приватного підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

До ліквідації наслідків російського удару залучено підрозділи ДСНС та місцеву пожежну команду.

Під удар потрапила складська будівля приватного підприємства, через що спалахнула пожежа.

Нагадаємо, увечері 24 жовтня російські окупаційні війська завдали удару по торговому центру в Харкові.

За словами міського голови Ігоря Терехова, ворожий приліт зафіксували в Основʼянському районі міста.

Крім того, того ж дня росіяни вгатили ракетою по Лозовій.

Внаслідок влучання у складську будівлю спалахнула пожежа, одна людина загинула, ще троє зазнали поранень.