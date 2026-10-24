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Росія атакувала підприємство поблизу Харкова, спалахнула пожежа

21:45 24.10.2026 Сб
1 хв
aimg Сергій Козачук
Росія атакувала підприємство поблизу Харкова, спалахнула пожежа Фото: РФ атакувала підприємство під Харковом (t.me/dsns_telegram)
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Внаслідок удару реактивним безпілотником по Безлюдівській громаді на Харківщині загорілося складище приватного підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Ворог атакував громаду ввечері 24 жовтня.

Під удар потрапила складська будівля приватного підприємства, через що спалахнула пожежа.

До ліквідації наслідків російського удару залучено підрозділи ДСНС та місцеву пожежну команду.

Фото: РФ атакувала підприємство під Харковом (t.me/dsns_telegram)Фото: РФ атакувала підприємство під Харковом (t.me/dsns_telegram)Фото: РФ атакувала підприємство під Харковом (t.me/dsns_telegram)Фото: РФ атакувала підприємство під Харковом (t.me/dsns_telegram)

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, увечері 24 жовтня російські окупаційні війська завдали удару по торговому центру в Харкові.

За словами міського голови Ігоря Терехова, ворожий приліт зафіксували в Основʼянському районі міста.

Крім того, того ж дня росіяни вгатили ракетою по Лозовій.

Внаслідок влучання у складську будівлю спалахнула пожежа, одна людина загинула, ще троє зазнали поранень.

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