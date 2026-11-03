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Россия атаковала Одессу, под ударом оказалась торговая инфраструктура

23:26 03.11.2026 Вт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Россия атаковала Одессу, под ударом оказалась торговая инфраструктура Фото: на местах попаданий работают экстренные службы (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Вечером 3 ноября Россия атаковала Одессу. В результате удара пострадала торговая инфраструктура города, по данным местных пабликов, прилет был по одному из торговых центров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Одесской МВА Сергея Лысака и местные Telegram-каналы.

Под удар попали объекты торговой инфраструктуры Одессы.

По данным местных Telegram-каналов, прилет был по одному из торговых центров. Официально пока это не подтверждали.

Информации о погибших или раненых пока нет. Данные о последствиях атаки уточняются.

Одещина регулярно оказывается под ударами. В ночь на 2 ноября оккупанты атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области.

Под прицелом РФ оказываются и гражданские компании. 21 и 22 октября Россия две ночи подряд била по пищевому предприятию "Титан", выпускающему мясо-молочную продукцию под брендом "Килия". В результате попадания почти полностью выгорело административное здание завода.

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