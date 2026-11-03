Россия атаковала Одессу, под ударом оказалась торговая инфраструктура

Вечером 3 ноября Россия атаковала Одессу. В результате удара пострадала торговая инфраструктура города, по данным местных пабликов, прилет был по одному из торговых центров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Одесской МВА Сергея Лысака и местные Telegram-каналы.

Под удар попали объекты торговой инфраструктуры Одессы.

По данным местных Telegram-каналов, прилет был по одному из торговых центров. Официально пока это не подтверждали.

Информации о погибших или раненых пока нет. Данные о последствиях атаки уточняются.