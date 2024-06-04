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Росія атакувала Одесу, в місті пролунав вибух

Фото: Росія атакувала Одесу, в місті пролунав вибух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Одесі, після оголошення повітряної тривоги в регіоні, пролунав вибух. Цивільних закликають перебувати у безпечних місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Одеси Геннадія Труханова.

Варто відзначити, що 09:27 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де була оголошена на той момент повітряна тривога. 

Фото: карта повітряних тривог станом на 09:35 (alerts.in.ua) 

Вже через хвилину, о 09:28, Труханов повідомив про вибух у місті. Зокрема закликав цивільних перебувати у безпечних місцях. 

Обстріл України у ніч на 4 червня

Цієї ночі, 4 червня, російські терористи запустили проти Дніпропетровської області дві крилаті ракети "Іскандер-К". Обидві були збиті, втім внаслідок падіння уламків у Дніпрі були руйнування та постраждалі

Зокрема терористи застосували 4 безпілотники на північному напрямку. Два з них були знищені нашими бійцями над Чернігівською областю, інші два - припинили існування самостійно. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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