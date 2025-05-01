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Росія атакувала Одесу 21 дроном, завали досі розбирають, - Зеленський

Одеса, Четвер 01 травня 2025 13:25
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Росія атакувала Одесу 21 дроном, завали досі розбирають, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 1 травня атакували Одесу 21 дроном. У будинку, куди влучив безпілотник, досі розбирають завали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

"Зараз в Одесі ще триває розбір завалів у будинку, по якому вдарив російський дрон. Уночі в місті було багато пожеж. Загалом Одесу атакував 21 безпілотник. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Усім постраждалим надається необхідна допомога", - написав Зеленський.

Він також підкреслив, що цієї ночі під ударом ворога були Одеська, Київська, Сумська, Кіровоградська, Харківська та Черкаська області. У Харківській області рятувальники борються з пожежею. Президент додав, що тільки за цю ніч росіяни застосували проти України 170 дронів, із них більш як сотня "Шахеди".

Зеленський вважає, що потрібен відчутний поштовх для дипломатії, а також подальший тиск на Росію, який примусить її до тиші та до перемовин.

"Що ефективніше діятимуть санкції, то більше стимулів у Росії завершувати війну. Що міцнішими будуть українська оборона та наші сили ППО, що більше життів ми зможемо врятувати, то швидше зможемо гарантувати тривалу безпеку. Дякую всім у світі, хто допомагає", - наголосив Зеленський.

Фото: Зеленський показав наслідки атаки на Україну (t.me/V_Zelenskiy_official)

Атака РФ на Україну 1 травня

В ніч на 1 травня російська армія випустила по Україні 170 дронів та п'ять балістичних ракет "Іскандер-М". Сили ППО знищили 74 дрони. Ще 68 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені.

Цієї ночі Одесу масово атакували російські дрони. "Прильоти" зафіксовані у кількох локаціях. Зокрема, ворожий безпілотник влучив у 16-поверховий будинок. Також був частково зруйнований триповерховий будинок, там загинуло подружжя. Чоловік був співробітником "Укрзалізниці". Поранення отримали 15 осіб.

Під обстрілом також була Сумська область, було влучання в об'єкт промисловості. У Харкові російський дрон вдарив по АЗС, виникла пожежа.

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Володимир Зеленський Одеса Війна в Україні Атака дронів
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