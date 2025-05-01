Россия атаковала Одессу 21 дроном, завалы до сих пор разбирают, - Зеленский

Российские оккупанты в ночь на 1 мая атаковали Одессу 21 дроном. В доме, куда попал беспилотник, до сих пор разбирают завалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"Сейчас в Одессе еще продолжается разбор завалов в доме, по которому ударил российский дрон. Ночью в городе было много пожаров. Всего Одессу атаковал 21 беспилотник. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", - написал Зеленский.

Он также подчеркнул, что этой ночью под ударом врага были Одесская, Киевская, Сумская, Кировоградская, Харьковская и Черкасская области. В Харьковской области спасатели борются с пожаром. Президент добавил, что только за эту ночь россияне применили против Украины 170 дронов, из них более сотни "Шахеды".

Зеленский считает, что нужен ощутимый толчок для дипломатии, а также дальнейшее давление на Россию, которое принудит ее к тишине и к переговорам.

"Чем эффективнее будут действовать санкции, тем больше стимулов у России завершать войну. Чем крепче будут украинская оборона и наши силы ПВО, чем больше жизней мы сможем спасти, тем быстрее сможем гарантировать длительную безопасность. Спасибо всем в мире, кто помогает", - подчеркнул Зеленский.

Фото: Зеленский показал последствия атаки на Украину (t.me/V_Zelenskiy_official)