Росія атакувала Одеську область "шахедами": сили ППО збили всі цілі

Російська окупаційна армія, вночі 15 червня, атакувала Одеську область безпілотними літальними апаратами.
Про це заявив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
Під час повітряної тривоги в Одеській області лунали звуки вибухів. За попередньою інформацією, Російська Федерація випустила 13 "шахедів".
В ОВА зазначають, що всі ворожі цілі були знищені силами протиповітряної оборони.
Війська РФ останніми тижнями часто завдають комбінованих ударів по території України. 15 червня, двічі за ніч в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу.
Серія потужних вибухів пролунала в Харкові. Також, вибухи під час повітряної тривоги лунали в Одесі та Кривому Розі.
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