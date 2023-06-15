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Россия атаковала Одесскую область "шахедами": силы ПВО сбили все цели

Фото: РФ атаковала дронами Одесскую область (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российская оккупационная армия, ночью 15 июня, атаковала Одесскую область беспилотными летательными аппаратами.

Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Во время воздушной тревоги в Одесской области раздавались звуки взрывов. По предварительной информации, Российская Федерация выпустила 13 "шахедов".

В ОВА отмечают, что все враждебные цели были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Ночная атака РФ по Украине

Войска РФ в последние недели часто наносят комбинированные удары по территории Украины. 15 июня дважды за ночь в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу.

Серия мощных взрывов прогремела в Харькове. Также, взрывы во время воздушной тревоги раздавались в Одессе и Кривом Роге.

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ОдессадрониВзрывПВО