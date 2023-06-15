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В Одесі та Кривому Розі пролунали вибухи

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Четвер 15 червня 2023 04:00
В Одесі та Кривому Розі пролунали вибухи Фото: в Одесі та Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи (facebook.com/mns_gov_ua)
Автор: Константин Широкун

В Одесі та Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи під час повітряної тривоги сьогодні вночі, 15 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив вибухи у місті.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав він у повідомленні.

В Одесі лунають повторні вибухи та працює ППО

У Одесі пролунала серія повторних вибухів. Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук також повідомив, що у місті працюють сили ППО.

Удари по Одесі та Кривому Розі

Війська РФ останніми тижнями часто завдають комбінованих ударів по містах України з використанням крилатих і балістичних ракет різних типів, а також з дронами-камікадзе.

Так, окупанти в ніч на 14 червня завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ракет "Калібр" та дронів-камікадзе, в результаті якого в Одесі троє людей загинули та 13 - отримали поранення.

Днем раніше, 13 червня війська РФ також завдали масованого удару. Число жертв обстрілу у Кривому Розі склало 12 людей.

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