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Росія атакувала Одеську область: пошкоджено житлові будинки, є постраждалий

22:39 05.08.2026 Ср
2 хв
Вже відомі перші наслідки
aimg Анастасія Никончук
Ілюстративне фото: ліквідація наслідків обстрілу (ДСНС)

Російські війська знову завдали удару по Одеській області. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та автомобілі, також відомо як мінімум про одного постраждалого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Одеської ОВ Олега Кіпера в Telegram.

Пошкоджено будинки та автомобілі

Російські війська продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Одеської області. Внаслідок чергової атаки в Одеському районі пошкодження отримали сім житлових будинків, а також легкові автомобілі місцевих мешканців.

За попередніми даними, постраждала одна людина. Інформацію про його стан наразі не уточнюють.

Кіпер зазначив, що "ворог не припиняє постійний терор мирного населення Одеської області".

Наслідки уточнюють

На місці продовжують працювати профільні служби, які фіксують наслідки обстрілу та встановлюють остаточний масштаб руйнувань.

За словами Кіпера, відомості про наслідки атаки ще уточнюються, тому кількість пошкоджених об'єктів та постраждалих може змінитись після завершення обстеження території.

Влада закликає жителів регіону не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватись заходів безпеки під час загрози нових ударів.

Що відомо зараз

Станом на даний момент відомо про пошкодження семи житлових будинків та автомобілів мешканців Одеського району. Попередньо внаслідок російського удару постраждала одна людина. Остаточні дані про наслідки атаки будуть оприлюднені після завершення роботи екстрених служб.

Нагадуємо, що російські війська продовжують регулярно атакувати Одеську область ударними безпілотниками, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі. Під час однієї з атак5 серпня було пошкоджено житлові будинки та місцеве підприємство, внаслідок чого загинула одна людина та постраждали мирні жителі.

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Війна в УкраїніОдеса