Россия атаковала Одесскую область: повреждены жилые дома, есть пострадавший

Российские войска вновь нанесли удар по Одесской области. В результате атаки повреждены жилые дома и автомобили, также известно как минимум об одном пострадавшем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram.
Российские войска продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре Одесской области. В результате очередной атаки в Одесском районе повреждения получили семь жилых домов, а также легковые автомобили местных жителей.
По предварительным данным, пострадал один человек. Информацию о его состоянии пока не уточняют.
Кипер отметил, что "враг не прекращает постоянный террор мирного населения Одесской области".
На месте продолжают работать профильные службы, которые фиксируют последствия обстрела и устанавливают окончательный масштаб разрушений.
По словам Кипера, сведения о последствиях атаки еще уточняются, поэтому количество поврежденных объектов и пострадавших может измениться после завершения обследования территории.
Власти призывают жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать меры безопасности во время угрозы новых ударов.
По состоянию на данный момент известно о повреждении семи жилых домов и автомобилей жителей Одесского района. Предварительно, в результате российского удара пострадал один человек. Окончательные данные о последствиях атаки будут обнародованы после завершения работы экстренных служб.
Напоминаем, что российские войска продолжают регулярно атаковать Одесскую область ударными беспилотниками, нанося удары по гражданской инфраструктуре. Во время одной из атак 5 августа были повреждены жилые дома и местное предприятие, в результате чего погиб один человек и пострадали мирные жители.