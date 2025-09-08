Росія атакувала об'єкт теплової генерації в Київській області, - Міненерго

"Під масованим обстрілом опинився один з об'єктів теплової генерації на Київщині", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві наголосили, що мета обстрілу очевидна - завдати ще більше труднощів мирному населенню. Ворог прагне залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи.

"Об'єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, газова інфраструктура - це не військові цілі. Ворог чітко розуміє, що б’є по критичній ЦИВІЛЬНІЙ інфраструктурі", - заявили у відомстві.

Ліквідація наслідків

Наразі рятувальники та енергетики працюють над усуненням наслідків обстрілу. У Міненерго підкреслили, що роблять усе можливе, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

Громадян закликають слідкувати за офіційними повідомленнями щодо можливих змін в енергопостачанні.