Россия атаковала объект тепловой генерации в Киевской области, - Минэнерго

Один из объектов тепловой генерации под Киевом получил повреждения во время массированного обстрела. Спасатели и энергетики ликвидируют последствия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
"Под массированным обстрелом оказался один из объектов тепловой генерации на Киевщине", - говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что цель обстрела очевидна - нанести еще больше трудностей мирному населению. Враг стремится оставить без света и тепла украинские дома, больницы, детские сады и школы.
"Объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии, газовая инфраструктура - это не военные цели. Враг четко понимает, что бьет по критической гражданской инфраструктуре", - заявили в ведомстве.
Сейчас спасатели и энергетики работают над устранением последствий обстрела. В Минэнерго подчеркнули, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию.
Граждан призывают следить за официальными сообщениями о возможных изменениях в энергоснабжении.
Россия в августе возобновила обстрелы энергетических объектов Украины. В России уже не скрывают, что намерены продолжить атаки именно на энергообъекты. Владимир Путин публично заявил об этом на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается сорвать подготовку к зиме, атакуя энергетическую инфраструктуру.
Из-за обстрелов Россией газовой инфраструктуры Украина уменьшила добычу газа. Украина в этом году будет вынуждена импортировать большой объем газа из Европы.