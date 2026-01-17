Росія атакувала об'єкт інфраструктури в Запоріжжі, виникла пожежа

"Ворог атакував обласний центр безпілотниками. Внаслідок атаки виникло загоряння на одному з об'єктів інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих", - написав Федоров о 06:15.

Також зазначимо, що під ранок глава Запорізької ОВА неодноразово писав про вибухи в області та фіксацію російських безпілотників.