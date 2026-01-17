UA

Росія атакувала об'єкт інфраструктури в Запоріжжі, виникла пожежа

Фото: обійшлося без постраждалих (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни зранку у суботу, 17 січня, атакували Запоріжжя дронами. Внаслідок обстрілів сталася пожежа, окупанти влучили в об'єкт інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Ворог атакував обласний центр безпілотниками. Внаслідок атаки виникло загоряння на одному з об'єктів інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих", - написав Федоров о 06:15.

Також зазначимо, що під ранок глава Запорізької ОВА неодноразово писав про вибухи в області та фіксацію російських безпілотників.

