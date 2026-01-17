Россия атаковала объект инфраструктуры в Запорожье, возник пожар

"Враг атаковал областной центр беспилотниками. В результате атаки возникло возгорание на одном из объектов инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших", - написал Федоров в 06:15.

Также отметим, что под утро глава Запорожской ОВА неоднократно писал о взрывах в области и фиксации российских беспилотников.