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Росія атакувала Курахове з "Ураганів": є жертви, багато поранених

Фото: Росія атакувала Курахове (brovary.net.ua)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові сьогодні, 1 вересня, завдали удару по центру Курахового. Від ворожої атаки постраждали багато людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

За даними прокуратури, сьогодні окупанти завдали чергового удару по центральній частині м. Курахове. Проти мирного населення ворог, ймовірно, використав ствольну артилерію та РСЗВ "Ураган".

Станом на 17:30 кількість поранених внаслідок обстрілу центру Курахового збільшилась до 11 осіб. Серед постраждалих 5 жінок та 6 чоловіків. Одна людина перебуває у важкому стані. Ще три людини загинули.

У місті пошкоджено багатоквартирні й приватні будинки, автомобілі. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.

 

Нагадаємо, що перед цим російські війська атакували Курахове Донецької області у п'ятницю, 30 серпня. Внаслідок обстрілу були поранені.

До цього 25 серпня Росія вдарила по готелю у Краматорську. У момент атаки там перебували іноземні журналісти. Крім того, в готелі проживали громадяни України, США, Латвії, Німеччини та Великої Британії.

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Донецька областьКураховоВійна Росії проти України