Росія атакувала Курахове з "Ураганів": є жертви, багато поранених

Нагадаємо, що перед цим російські війська атакували Курахове Донецької області у п'ятницю, 30 серпня. Внаслідок обстрілу були поранені.

До цього 25 серпня Росія вдарила по готелю у Краматорську. У момент атаки там перебували іноземні журналісти. Крім того, в готелі проживали громадяни України, США, Латвії, Німеччини та Великої Британії.

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