Россия атаковала Курахово из "Ураганов": есть жертвы, много раненых

По данным прокуратуры, сегодня оккупанты нанесли очередной удар по центральной части г. Курахово. Против мирного населения враг, вероятно, использовал ствольную артиллерию и РСЗО "Ураган".

По состоянию на 17:30 количество раненых в результате обстрела центра Курахово увеличилось до 11 человек. Среди пострадавших 5 женщин и 6 мужчин. Один человек находится в тяжелом состоянии. Еще три человека погибли.

В городе повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили. Окончательное количество пострадавших устанавливается.