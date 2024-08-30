Россия атаковала Курахово из "Ураганов": есть раненые, под завалами могут быть люди

Российские войска атаковали Курахово Донецкой области в пятницу, 30 августа. В результате обстрела есть раненые, под завалами могут быть люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина в Telegram.

По состоянию на 13:50 известно о пяти пострадавших. По словам главы Донецкой ОВА, вероятно, под завалами также находятся люди.

Оккупационные войска сегодня днем ударили по городу Курахово из реактивной системы залпового огня "Ураган". Зафиксированы прямые попадания в жилую трехэтажку, админздание и магазин.

Ситуация в Донецкой области

В Донецкой области идут боевые действия на нескольких направлений фронта. Самая тяжелая ситуация в районе Покровска, Торецка, Курахово и Часового Яра. Местные власти призывают жителей эвакуироваться в безопасные регионы Украины.

Оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Донецкой области. Так, 25 августа Россия ударила по гостинице в Краматорске. В момент атаки там находились иностранные журналисты - граждане Украины, США, Латвии, Германии и Великобритании.

В результате атаки пострадали корреспонденты агентства Reuters, а также польская журналистка. Из-за обстрела погиб британец, советник по безопасности Райан Эванс - одним из шести находившихся в отеле сотрудников Reuters.

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