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Росія атакувала Кропивницький реактивними дронами, є постраждала (фото)

01:44 04.09.2026 Пт
1 хв
Під ударом опинилися одразу житловий будинок і підприємство
aimg Катерина Коваль
Фото: рятувальники уже ліквідували загоряння (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Увечері 3 вересня Росія завдала ударів реактивними дронами по Кропивницькому. Пошкоджено покрівлю багатоповерхового житлового будинку, є постраждала людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райковича.

За словами Райковича, внаслідок удару пошкоджено покрівлю багатоповерхового житлового будинку - постраждалій людині вже надали необхідну медичну допомогу.

Влучання зафіксували і на території одного з підприємств, де також горіла покрівля. Ще одна пожежа виникла на відкритій території.

Усі загоряння рятувальники вже ліквідували.

Фото: наслідки удару по Кропивницькому в ніч на 4 вересня (t.me/kirovogradskaODA)

Зранку розпочне роботу спеціальна комісія, яка зафіксує завдані збитки, а комунальні служби приступлять до ліквідації наслідків руйнувань.

Того ж дня окупанти атакували Запоріжжя - унаслідок удару в одній з багатоповерхівок спалахнула пожежа. А ввечері 3 вересня у Києві уламки російського дрона впали біля магазину - є постраждалі.

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КропивницькийВійна в Україні