Росія атакувала Кропивницький реактивними дронами, є постраждала (фото)

За словами Райковича, внаслідок удару пошкоджено покрівлю багатоповерхового житлового будинку - постраждалій людині вже надали необхідну медичну допомогу.

Влучання зафіксували і на території одного з підприємств, де також горіла покрівля. Ще одна пожежа виникла на відкритій території.

Усі загоряння рятувальники вже ліквідували.

Фото: наслідки удару по Кропивницькому в ніч на 4 вересня (t.me/kirovogradskaODA)

Зранку розпочне роботу спеціальна комісія, яка зафіксує завдані збитки, а комунальні служби приступлять до ліквідації наслідків руйнувань.