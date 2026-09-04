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Россия атаковала Кропивницкий реактивными дронами, пострадала (фото)

01:44 04.09.2026 Пт
1 мин
Под ударом оказались сразу жилой дом и предприятие
aimg Екатерина Коваль
Фото: спасатели уже ликвидировали возгорание (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Вечером 3 сентября Россия нанесла удары реактивными дронами по Кропивницкому. Повреждена кровля многоэтажного жилого дома, есть пострадавший человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кировоградской областной военной администрации Андрея Райковича.

По словам Райковича, в результате удара повреждена кровля многоэтажного жилого дома - пострадавшему человеку уже оказали необходимую медицинскую помощь.

Попадание зафиксировали и на территории одного из предприятий, где также горела кровля. Еще один пожар возник на открытой территории.

Все возгорания спасатели уже ликвидировали.

Фото: последствия удара по Кропивницкому в ночь на 4 сентября (t.me/kirovogradskaODA)

Утром начнет работу специальная комиссия, которая зафиксирует нанесенный ущерб, а коммунальные службы приступят к ликвидации последствий разрушений.

В тот же день кафиры атаковали Запорожье - в результате удара в одной из многоэтажек вспыхнул пожар. А вечером 3 сентября в Киеве обломки русского дрона упали возле магазина - есть пострадавшие.

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