"Серед постраждалих - жінка, яка попередньо отримала травму руки. Її стан та характер травм уточнюються. Також постраждала 12-річна дівчинка, яка перебувала в одному з будинків під час атаки", - розповів він.

Ткаченко додав, що на місці влучання виникла пожежа двох приватних житлових будинків, а також легкового автомобіля. Крім того, постраждали сусідні житлові будинки.

Голова ОДА зазначив, що на місці "прильоту" працюють рятувальники та медики, інформація щодо наслідків удару уточнюється.