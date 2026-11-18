"Среди пострадавших - женщина, которая предварительно получила травму руки. Ее состояние и характер травм уточняются. Также пострадала 12-летняя девочка, которая находилась в одном из домов во время атаки", - рассказал он.

Ткаченко добавил, что на месте попадания возник пожар двух частных жилых домов, а также легкового автомобиля. Кроме того, пострадали соседние жилые дома.

Глава ОГА отметил, что на месте "прилета" работают спасатели и медики, информация о последствиях удара уточняется.