Россия атаковала Киевщину ударными дронами, среди пострадавших - 12-летний ребенок
Российские оккупанты в среду, 18 ноября, ударили дронами-камикадзе по Вышгородскому району Киевской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко.
"Среди пострадавших - женщина, которая предварительно получила травму руки. Ее состояние и характер травм уточняются. Также пострадала 12-летняя девочка, которая находилась в одном из домов во время атаки", - рассказал он.
Ткаченко добавил, что на месте попадания возник пожар двух частных жилых домов, а также легкового автомобиля. Кроме того, пострадали соседние жилые дома.
Глава ОГА отметил, что на месте "прилета" работают спасатели и медики, информация о последствиях удара уточняется.
Напомним, сегодня утром россияне ударили по Одессе. По состоянию на сейчас известно о трех погибших в результате атаки, семь человек получили травмы.
Кроме того, российские оккупанты ударили по рынку в Златополе Харьковской области. Сейчас известно об 11 пострадавших, среди них - 11-летний мальчик.