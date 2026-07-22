Росія атакувала Київщину, серед постраждалих діти

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Запоріжжя у вогні через атаку КАБами: є загиблі та травмовані.

Також ми писали, що 21 липня Росія вдарила по центру Одеси, постраждали двоє цивільних.

Окрім того, відомо, що в Сумах росіяни вдарили по рятувальниках під час гасіння пожежі в "Епіцентрі".