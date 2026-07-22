Росія атакувала Київщину, серед постраждалих діти

Уночі 22 липня російські загарбники здійснили повітряний напад на Київську область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної поліції України та допис в.о. голови Київської ОВА Руслана Олійника.
"Ще одна важка ніч для Київщини. Ворог знову атакував нашу область ударними дронами". - підтвердив Олійник.
За його словами, в Бучанському районі постраждали п'ятеро мирних мешканців, серед них - троє дітей.
Глава ОВА уточнив, що всі цивільні отримали гостру реакцію на стрес.
"Медики надали необхідну допомогу на місці, госпіталізації не знадобилося", - додав Олійник.
Як повідомили в НПУ, загалом у Бучанському районі внаслідок атаки ворога пошкоджено пʼять приватних будинків.
"Постраждали чоловік, жінка та троє дітей. У потерпілого різана рана руки, дружина та діти зазнали гострої реакції на стрес", - уточнили поліцейські.
Наразі на місцях ворожих ударів працюють правоохоронці та рятувальники.
"Поліція закликає: у разі оголошення сигналу повітряної тривоги необхідно бути пильними та негайно пройти до найближчого укриття", - звернулися в НПУ до цивільних.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Запоріжжя у вогні через атаку КАБами: є загиблі та травмовані.
Також ми писали, що 21 липня Росія вдарила по центру Одеси, постраждали двоє цивільних.
Окрім того, відомо, що в Сумах росіяни вдарили по рятувальниках під час гасіння пожежі в "Епіцентрі".