Россия атаковала Киевщину, среди пострадавших дети

Ночью 22 июля российские захватчики совершили воздушное нападение на Киевскую область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной полиции Украины и сообщение и.о. главы Киевской ОВА Руслана Олейника.
"Еще одна тяжелая ночь для Киевщины. Враг снова атаковал нашу область ударными дронами", - подтвердил Олейник.
По его словам, в Бучанском районе пострадали пятеро мирных жителей, среди них - трое детей.
Глава ОВА уточнил, что все граждане получили острую реакцию на стресс.
"Медики оказали необходимую помощь на месте, госпитализации не понадобилось", - добавил Олийнык.
Как сообщили в НПУ, всего в Бучанском районе в результате атаки врага повреждены пять частных домов.
"Пострадали мужчина, женщина и трое детей. У пострадавшего резаная рана руки, жена и дети подверглись острой реакции на стресс", - уточнили полицейские.
На местах вражеских ударов работают правоохранители и спасатели.
"Полиция призывает: в случае объявления сигнала воздушной тревоги необходимо быть бдительными и немедленно пройти в ближайшее укрытие", - обратились в НПУ к гражданским.
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