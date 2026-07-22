RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия атаковала Киевщину, среди пострадавших дети

08:55 22.07.2026 Ср
2 мин
Под удар врага попал Бучанский район
aimg Юлия Капитонова
Фото: Россия снова терроризирует Киевскую область (npu.gov.ua)

Ночью 22 июля российские захватчики совершили воздушное нападение на Киевскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной полиции Украины и сообщение и.о. главы Киевской ОВА Руслана Олейника.

"Еще одна тяжелая ночь для Киевщины. Враг снова атаковал нашу область ударными дронами", - подтвердил Олейник.

По его словам, в Бучанском районе пострадали пятеро мирных жителей, среди них - трое детей.

Глава ОВА уточнил, что все граждане получили острую реакцию на стресс.

"Медики оказали необходимую помощь на месте, госпитализации не понадобилось", - добавил Олийнык.

Как сообщили в НПУ, всего в Бучанском районе в результате атаки врага повреждены пять частных домов.

"Пострадали мужчина, женщина и трое детей. У пострадавшего резаная рана руки, жена и дети подверглись острой реакции на стресс", - уточнили полицейские.

На местах вражеских ударов работают правоохранители и спасатели.

"Полиция призывает: в случае объявления сигнала воздушной тревоги необходимо быть бдительными и немедленно пройти в ближайшее укрытие", - обратились в НПУ к гражданским.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киевская областьПВОВойна России против УкраиныАтака дронов