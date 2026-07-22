Россия атаковала Киевщину, среди пострадавших дети

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной полиции Украины и сообщение и.о. главы Киевской ОВА Руслана Олейника.

"Еще одна тяжелая ночь для Киевщины. Враг снова атаковал нашу область ударными дронами", - подтвердил Олейник.

По его словам, в Бучанском районе пострадали пятеро мирных жителей, среди них - трое детей.

Глава ОВА уточнил, что все граждане получили острую реакцию на стресс.

"Медики оказали необходимую помощь на месте, госпитализации не понадобилось", - добавил Олийнык.

Как сообщили в НПУ, всего в Бучанском районе в результате атаки врага повреждены пять частных домов.

"Пострадали мужчина, женщина и трое детей. У пострадавшего резаная рана руки, жена и дети подверглись острой реакции на стресс", - уточнили полицейские.

На местах вражеских ударов работают правоохранители и спасатели.

"Полиция призывает: в случае объявления сигнала воздушной тревоги необходимо быть бдительными и немедленно пройти в ближайшее укрытие", - обратились в НПУ к гражданским.