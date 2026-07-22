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Россия атаковала Киевщину, среди пострадавших дети

08:55 22.07.2026 Ср
2 мин
Под удар врага попал Бучанский район
aimg Юлия Капитонова
Россия атаковала Киевщину, среди пострадавших дети Фото: Россия снова терроризирует Киевскую область (npu.gov.ua)
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Ночью 22 июля российские захватчики совершили воздушное нападение на Киевскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной полиции Украины и сообщение и.о. главы Киевской ОВА Руслана Олейника.

"Еще одна тяжелая ночь для Киевщины. Враг снова атаковал нашу область ударными дронами", - подтвердил Олейник.

По его словам, в Бучанском районе пострадали пятеро мирных жителей, среди них - трое детей.

Глава ОВА уточнил, что все граждане получили острую реакцию на стресс.

"Медики оказали необходимую помощь на месте, госпитализации не понадобилось", - добавил Олийнык.

Как сообщили в НПУ, всего в Бучанском районе в результате атаки врага повреждены пять частных домов.

"Пострадали мужчина, женщина и трое детей. У пострадавшего резаная рана руки, жена и дети подверглись острой реакции на стресс", - уточнили полицейские.

На местах вражеских ударов работают правоохранители и спасатели.

"Полиция призывает: в случае объявления сигнала воздушной тревоги необходимо быть бдительными и немедленно пройти в ближайшее укрытие", - обратились в НПУ к гражданским.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Запорожье в огне из-за атаки КАБами: есть погибшие и травмированы.

Также мы писали, что 21 июля Россия ударила по центру Одессы, пострадали двое гражданских.

Кроме того, известно, что в Сумах россияне ударили по спасателям во время тушения пожара в "Эпицентре".

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