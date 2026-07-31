Росія атакувала Київщину дронами, постраждав чоловік

Нагадаємо, це вже не перша атака на Київщину за сьогоднішній день. Уранці 31 липня російські війська здійснили новий повітряний напад на область, унаслідок якого пошкоджено будівлі та автомобілі.

Загалом у ніч на 31 липня Росія запустила на різні регіони України 255 ударних безпілотників - сили ППО збили та подавили 195 із них. У Голосіївському районі Києва через падіння уламків дронів сталося загоряння трав'яного настилу.