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Росія атакувала Київщину дронами, постраждав чоловік

21:44 31.07.2026 Пт
1 хв
У ОВА розповіли про травми постраждалого
aimg Валерія Абабіна
Фото ілюстративне: Ворог атакував Київщину дронами (Getty Images)

Під атакою російських безпілотників опинився Броварський район Київщини.

За даними військової адміністрації, ворог атакував у Броварський район під час ворожої атаки постраждав чоловік.

За попередніми даними, він дістав уламкове поранення ноги.Медики надають пораненому всю необхідну допомогу.

У Київській ОВА закликали мешканців області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, перебувати в безпечних місцях.

Нагадаємо, це вже не перша атака на Київщину за сьогоднішній день. Уранці 31 липня російські війська здійснили новий повітряний напад на область, унаслідок якого пошкоджено будівлі та автомобілі.

Загалом у ніч на 31 липня Росія запустила на різні регіони України 255 ударних безпілотників - сили ППО збили та подавили 195 із них. У Голосіївському районі Києва через падіння уламків дронів сталося загоряння трав'яного настилу.

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