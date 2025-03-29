Росія атакувала Київ уночі: деталі "нальоту" дронів

Так, за минулу добу повітряна тривога в столиці оголошувалася два рази:

з 23:04 до 01:05;

з 01:15 до 02:17.

Загалом тривога тривала - 3 години, 3 хвилини.

"У ніч на 29 березня в повітряному просторі Києва та в околицях столиці було зафіксовано 30 ворожих БпЛА", - йдеться у повідомленні.

16 з них - знищені засобами ППО, решта - локаційно втрачені, або покинули повітряний простір. Постраждалих та руйнувань у межах Києва не допущено.