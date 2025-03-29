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Россия атаковала Киев ночью: детали "налета" дронов

Фото: Россия атаковала Киев ночью 29 марта, запустив 30 дронов (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российская армия в ночь на 29 марта запустила на Киев несколько десятков дронов. Тревога в столице продолжалась более трех часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

Так, за минувшие сутки воздушная тревога в столице объявлялась два раза:

  • с 23:04 до 01:05;
  • с 01:15 до 02:17.

В общем тревога длилась - 3 часа, 3 минуты.

"В ночь на 29 марта в воздушном пространстве Киева и в окрестностях столицы было зафиксировано 30 вражеских БПЛА", - говорится в сообщении.

16 из них - уничтожены средствами ПВО, остальные - локально потеряны, или покинули воздушное пространство. Пострадавших и разрушений в пределах Киева не допущено.

 

Атака РФ по Украине

Российские войска начали атаковать Украину дронами с вечера пятницы, 28 марта. Взрывы раздавались как в Днепре, так и в Киеве. Работала ПВО.

В частности, в Днепре пока известно о 21 пострадавшем из-за атаки. Погибли четыре человека. Сейчас в Днепре ликвидировали масштабные пожары после вчерашней атаки дронов. Разрушены дома, авто и спасательная техника.

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