Россия атаковала Киев ночью: детали "налета" дронов

Российская армия в ночь на 29 марта запустила на Киев несколько десятков дронов. Тревога в столице продолжалась более трех часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.
Так, за минувшие сутки воздушная тревога в столице объявлялась два раза:
В общем тревога длилась - 3 часа, 3 минуты.
"В ночь на 29 марта в воздушном пространстве Киева и в окрестностях столицы было зафиксировано 30 вражеских БПЛА", - говорится в сообщении.
16 из них - уничтожены средствами ПВО, остальные - локально потеряны, или покинули воздушное пространство. Пострадавших и разрушений в пределах Киева не допущено.
Российские войска начали атаковать Украину дронами с вечера пятницы, 28 марта. Взрывы раздавались как в Днепре, так и в Киеве. Работала ПВО.
В частности, в Днепре пока известно о 21 пострадавшем из-за атаки. Погибли четыре человека. Сейчас в Днепре ликвидировали масштабные пожары после вчерашней атаки дронов. Разрушены дома, авто и спасательная техника.
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