Россия атаковала Киев ночью: детали "налета" дронов

Так, за минувшие сутки воздушная тревога в столице объявлялась два раза:

с 23:04 до 01:05;

с 01:15 до 02:17.

В общем тревога длилась - 3 часа, 3 минуты.

"В ночь на 29 марта в воздушном пространстве Киева и в окрестностях столицы было зафиксировано 30 вражеских БПЛА", - говорится в сообщении.

16 из них - уничтожены средствами ПВО, остальные - локально потеряны, или покинули воздушное пространство. Пострадавших и разрушений в пределах Киева не допущено.