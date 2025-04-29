Росія атакувала Київ дронами: горить приватний будинок і автомобілі

Атака РФ на Київ

Нагадаємо, що з настанням нової доби, у столиці оголосили тривогу. Приблизно о 00:55 у столиці пролунали перші звуки вибухів, через півгодини було чути ще серію вибухів. У КМВА попереджали, що у Києві може працювати ППО.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 24 квітня Київ зазнав масштабної атаки з боку РФ. Зокрема, ворог використовувати для ударів ракети та безпілотники.

Вчора стало відомо, що в лікарні помер ще один постраждалий - 45-річний чоловік. Перед цим повідомлялося, що через російську атаку загинули 12 осіб, а 87 осіб постраждали.

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