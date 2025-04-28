У Києві зросла кількість жертв масованої російської атаки 24 квітня

Російська армія масштабно атакувала Київ у ніч на 24 квітня. Сьогодні у лікарні помер ще один постраждалий внаслідок - 45-річний чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

"Щойно у лікарні від отриманих опіків внаслідок ворожої атаки 24 квітня помер 45-річний чоловік. У нього залишилась неповнолітня донька та прийомний 6-річний онук. Їхній будинок повністю зруйновано", - повідомив Ткаченко.

Таким чином, станом на 28 квітня, у Києві ворог забрав життя 13 людей.

Масована атака на Україну 24 квітня

24 квітня, російські війська атакували Україну дронами та ракетами різних типів, зокрема балістикою. Росіяни випустили по Україні 145 безпілотників та 70 ракет.

Масштабного удару зазнала столиця України - Київ. Росіяни застосували для обстрілу дрони та ракети різних типів. Під час обстрілу пошкодження були зафіксовані у кількох районах. Але найбільше постраждав Святошинський район, там був частково зруйнований будинок.

Станом на ранок 25 квітня було відомо, що внаслідок російської атаки на Київ загинуло 12 осіб. Ще 87 людей постраждали.