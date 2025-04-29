Россия атаковала Киев дронами: сгорело здание базы отдыха, пострадал человек

Атака РФ на Киев

Напомним, что с наступлением новых суток, в столице объявили тревогу. Примерно в 00:55 в столице прогремели первые звуки взрывов, через полчаса была слышна еще серия взрывов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 24 апреля Киев подвергся масштабной атаке со стороны РФ. В частности, враг использовать для ударов ракеты и беспилотники.

Вчера стало известно, что в больнице умер еще один пострадавший - 45-летний мужчина. Перед этим сообщалось, что из-за российской атаки погибли 12 человек, а 87 человек пострадали.

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