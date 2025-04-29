У Києві чутно вибухи. Працює ППО

У Києві лунають звуки вибухів через атаку російськими дронами "Шахед". Працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента і начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

О 01:26 у Києві було чутно повторні вибухи.

Військові повідомляють про рух ударних дронів з півночі Київської області, курсом на Київ.

"Закликаємо жителів та гостей столиці перебувати в укриттях. Можлива робота ППО", - йдеться у повідомленні.

У КМВА повідомили, що загроза з повітря зберігається.

О 00:56 начальник КМВА повідомив про вибухи у місті.

"Залишайтесь в безпечних місцях до відбою тривоги", - написав він.

О 00:47 Ткаченко повідомив про загрозу БпЛА для столиці.

Дронові атаки РФ

Ввечері у понеділок, 28 квітня, росіяни знову запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей було оголошено повітряну тривогу.

На даний момент відомо, що "Шахеди" атакували південь Одеської області, та рухаються на сході та півночі вбік центру країни.

Вранці агресор масштабно атакував дронами Черкаси. БпЛА уразили інфраструктурний об'єкт, через що в місті та довколишніх селах зникло газопостачання.

За останню добу росіяни запустили в напрямку України понад 160 ударних БпЛА.

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