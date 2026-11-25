"Вибухи в столиці. Місто під атакою балістики", - розповів він.

Кличко також закликав мешканців і гостей столиці перебувати в укриттях.

Місцеві пабліки повідомляють про удар по енергооб'єкту, проте офіційної інформації наразі не було.

Нагадаємо, прем'єр Сергій Корецький повідомив, що в ніч на сьогодні, 25 листопада, основний удар росіян був по українській енергетиці. Найскладніша ситуація зафіксована в Запоріжжі.