Российские оккупанты в среду, 25 ноября, ударили по Киеву баллистическими ракетами, в городе прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра столицы Виталия Кличко.
"Взрывы в столице. Город под атакой баллистики", - рассказал он.
Кличко также призвал жителей и гостей столицы находиться в укрытиях.
Местные паблики сообщают об ударе по энергообъекту, однако официальной информации пока не было.
Напомним, премьер Сергей Корецкий сообщил, что в ночь на сегодня, 25 ноября, основной удар россиян был по украинской энергетике. Самая сложная ситуация зафиксирована в Запорожье.
Напомним, вечером 24 ноября российский дрон попал во двор 16-этажного жилого дома в Шевченковском районе Киева. На первом и втором этажах вспыхнул пожар.
Позже полиция уточнила, что в результате атаки три человека получили ранения. Кроме того, повреждения получили расположенные рядом жилые дома, детский сад, офисное помещение, гостиница и автомобили.